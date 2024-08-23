رئيس الجمهورية يعيّن امرأة كرئيس جديد لمنظمة حماية البيئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس بزشكيان ان قرار التعيين جاء بناء على المادة 124 من الدستور وفي ضوء الكفاءة والجدارة والخبرات الإدارية القيمة التي تحظى بها شينا انصاري.



واعرب رئيس الجمهورية عن امله ببذل الجهود من قبل الرئيسة الجديدة لمنظمة حماية البيئة لتحقيق اهداف الحكومة وحل مشاكل البلاد ، بالتوكل على الله تعالى وفي إطار الدستور وأهداف وثيقة الافاق المستقبلية والسياسات العامة التي أقرها قائد الثورة الاسلامية "مد ظله العالي" والتزام قواعد الميثاق الاخلاقي لمسؤولي الحكومة الرابعة عشرة والتعاون مع مجلس الوزراء، داعيا الباري تعالى لها بالتوفيق في اداء مهامها.



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