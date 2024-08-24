مدعي المحكمة الجنائية يطلب الاستعجال باعتقال نتنياهو وغالانت

وتفادت وكالة مهر للأنباء، انه طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.

وحث خان، في طلب مقدم للمحكمة نُشر اليوم، القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين، على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.

وقال خان في طلبه إن “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا”.

وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

وقال خان في طلبه: “من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف”، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات “إسرائيل” بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب خان من “الجنائية الدولية” إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

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