إيران تعلن عن نمواً بنسبة 24% في صادرات الأسماك والروبيان خلال 5 أشهر من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الجمارك الإيرانية أن صادرات المنتجات السمكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة 24% وبلغت قيمتها 138 مليون دولار. وبلغ الوزن التصديري لهذا المنتج 68 ألف طن بزيادة قدرها 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت ان الأنواع الخمسة الرئيسية لمنتجات التصدير السمكي في الأشهر الخمسة من العام الجاري تشمل جميع أنواع كلب البحر وأسماك القرش بقيمة 32.7 مليون دولار، وجميع أنواع الروبيان بقيمة 31.3 مليون دولار، وجميع أنواع التونة بقيمة 14.6 مليون دولار، وأنواع أسماك الكارب بقيمة 11.4 مليون دولار والرنجة والسردين بقيمة 9.1 مليون دولار.

ومن إجمالي قيمة صادرات المنتجات السمكية في الأشهر الخمسة من هذا العام، تم تخصيص 99.1 مليون دولار للمنتجات الخمسة المذكورة أعلاه.

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