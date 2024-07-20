إيران تصدر أكثر من 3000 طن من سمك السلمون المرقط في الربع الأول من العام الحالی

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير العام لمكتب تحسين الجودة والمعالجة والأسواق المائية التابع لوزارة الزراعة الإيرانية، عباس مختاري، إن قيمة صادرات إيران من الأسماك زادت بنسبة تزيد على 30 بالمائة خلال الربع الأول من العام التقويمي الإيراني الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال مختاري إن البلاد صدرت 73369 طناً من الأسماك بقيمة 121.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت 52282 طناً بقيمة 93.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن المسؤول أيضًا أن صادرات الأسماك الفصلية تشير إلى زيادة بنسبة تزيد عن 40 بالمائة من حيث الوزن على أساس سنوي.

كما أعلنت إدارة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الايرانية سابقًا، فقد زادت صادرات مصائد الأسماك الإيرانية في السنة التقويمية الإيرانية الأخيرة (المنتهية في 19 مارس) بنسبة ثلاثة بالمائة وتجاوزت 310 ملايين دولار.

وقالت ادارة الجمارك إن وزن المنتجات السمكية المصدرة في السنة المالية الإيرانية الماضية بلغ 149 ألف طن متري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام السابق.

واستوردت إيران 24 ألف طن متري من المنتجات السمكية بقيمة 72 مليون دولار العام الماضي، مما يشير إلى زيادة قدرها 121 في المائة من حيث الوزن وزيادة قدرها 113 في المائة من حيث القيمة.

لقد وصل نمو وتطور صناعة الاستزراع المائي في إيران إلى النقطة التي أصبحت فيها البلاد نموذجًا لدول المنطقة والعالم.

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