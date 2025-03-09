إيران تصدر 10 آلاف طن من سمك السلمون المرقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير التنفيذي لاتحاد تعاونيات أسماك المياه الباردة آرش نبي زاده: "رغم أن إمدادات الأسماك هذا العام أقل من العام الماضي بسبب انخفاض الإنتاج، إلا أنه لا يوجد طلب كبير في السوق، وبالتالي فإن سوق الأسماك لن تشهد تقلبات".

وأعلن الرئيس التنفيذي لاتحاد الأسماك الباردة عن انخفاض إنتاج التراوت بمقدار 10 إلى 12 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، وقال: "تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنتاج هذا العام سيصل إلى 135 إلى 140 ألف طن".

وعن آخر مستجدات صادرات التراوت، قال: "من المتوقع أن يصل إجمالي صادرات التراوت بحلول نهاية العام إلى 10 آلاف طن، وهو يحقق ما بين 35 إلى 40 مليون دولار من النقد الأجنبي"

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