بزشكيان: وقعنا على اتفاقيات استراتيجية مع تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، ظهر اليوم (الأربعاء)، على هامش التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين إيران وتركمانستان: "لقد كان يوما مباركا بالنسبة لنا، كنا حاضرين في خدمة قائد تركمانستان العزيز، ودارت بيننا محادثة جيدة وفعالة وتم عقد اتفاقيات استراتيجية بيننا وبين تركمانستان.

وقال: نأمل أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى التعاون في مجالات أخرى .

واضاف الرئيس: نأمل أيضًا أن يقضي ضيفنا وقتًا ممتعًا أثناء حضوره في إيران، وإن شاء الله سنلتقي ببعضنا البعض في عشق آباد قريبًا.

كما قال الزعيم الوطني لتركمانستان بردي محمدوف في استمرار هذا الحفل: بداية نود أن نشكر المسؤولين الكرام، وخاصة الرئيس الإيراني، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أولينا دائما أهمية للتعاون الأخوي مع أشقائنا الإيرانيين، وهذا التعاون له تاريخ طويل.

وأضاف: حاولنا دائما تطوير وتوسيع هذه العلاقات والتعاون، وان نتيجة المفاوضات أدت إلى توقيع عدة وثائق تعاون بين البلدين.

وأشار الزعيم الوطني لتركمانستان: أتوجه بشكر خاص للأشقاء الإيرانيين لأن تركمانستان دولة أعلنت حيادها مرتين في المحافل الدولية ودعمتها إيران في المرتين.

وقال بردي محمد وف: كان لدينا العديد من قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والمشاريع الكبيرة في مجال الغاز والطاقة والكهرباء والطرق والترانزيت، ونأمل أن نحصل على نتائج إيجابية في تنفيذ هذه الخطط. وأوكلت متابعة هذه الخطط إلى لجنة التعاون التجاري. ولذلك، فإننا نعتقد اعتقادا راسخا أن هذه الخطط ستكون فعالة ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضا على المستوى الإقليمي والعالمي برمته.

وأضاف: لقد شهدنا دائما علاقات صداقة وروابط ثقافية بين البلدين على مر السنين.

/انتهى/