أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز يشيد بجهود وزير النفط الإيراني لتعزيز الحوار في مجال أمن الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد الحامل الذي زار طهران قبل ايام للقاء وزير النفط الإيراني وعقد اجتماعات تنسيقية للاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بعث برسالة وأعرب عن تقديرها لكرم الضيافة والإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع السادس والعشرين.

وجاء في نص رسالة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الموجهة إلى وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن باكنجاد ما يلي:

وبهذا أعبر عن خالص امتناني لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيتها أنا والوفد المرافق خلال زيارتنا إلى طهران.

وتابعة للرسالة المؤكدة، أشكركم على اللقاء والنقاش المفيد حول القضايا المشتركة ذات الاهتمام، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع الوزاري السادس والعشرين للمنتدى.

وتابع رسالته: أيضا إلى فريق وزارة النفط الإيرانية، وخاصة السيد أسد زاده، نائب الرئيس للشؤون الدولية والتجارية، والدكتور أفشين جوان، رئيس الممثلية وجمهورية إيران الإسلامية في اللجنة التنفيذية، على تعاونهم القيم في التخطيط لأفضل تنفيذ ممكن، وأتقدم إليكم بخالص الشكر على هذا الحدث الهام.

وكتب: إن الاجتماع الوزاري المقبل هو حدث رئيسي وأنا على ثقة من أنه سيعقد بطريقة ناجحة للغاية مع القيادة القديرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز: إن التزام وزير النفط الإيراني بتعزيز الحوار في مجال الغاز الطبيعي وأمن الطاقة في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز أمر يستحق الثناء وينسجم تماما مع أهداف الجمعية.

وأضاف الحامل: مرة أخرى أشكركم على دعمكم المستمر وأنا في انتظار انعقاد الاجتماع الوزاري السادس والعشرين للجمعية في طهران، وأنا على ثقة بأنه سيؤدي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى

وسيعقد الاجتماع الوزاري السادس والعشرون لمنتدى التعاون الاقتصادي في طهران خلال الفترة من 27 إلى 29 اوكتوبر بحضور وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء.

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