بزشكيان: العلم والمعرفة يجب ان يساهما في معالجة مشاكل الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس ان العلم والمعرفة يجب ان يساهما في معالجة مشاكل الشعب، داعيا وزارات العلوم، الصحة، والتربية والتعليم، والتي تتولى مسؤولية التعليم في البلاد لتنشئة أناس يهتمون بمعالجة مشاكل المجتمع.

وقال الرئيس بزشكيان في حفل تقديم الوزير الجديد للعلوم والابحادث والتكنولوجيا ان العلم الذي لا يقترن بالعمل، ولا تكمن فيه قناعات المجتمع، فانه لا طائل من ورائه.

واضاف ان العلم يتم تاويله وتفسيره من خلال التطبيق والفعل، والعلم المقترن بالفعل، يُستفاد منه لحل المشاكل.

وتابع رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للثورة الثقافية ان الانسان هو للعلم والعلم هو للعمل والفعل، والفعل للاخلاص والنقاء، وفي هكذا مجتمع، هل يمكن للظلم والفساد والتمييز ان ينشأ وينمو؟

واكد الرئيس بزشكيان ان التعليم يجب ان ينتقل من الفصول الدراسية الى صلب المجتمع ليسوي مشاكل الناس.

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