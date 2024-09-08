ايران تحصل على المركز الثالث في تصنيف أولمبيادات العلوم الدولية لعام 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام أولمبيادات العلوم الدولية لعام 2024، حصدت إيران 10 ميداليات ذهبية و10 فضية و2 برونزية في خمسة اولمبيادات مع أكبر عدد من الدول المشاركة (من 53 إلى 110 دولة) بعد الولايات المتحدة وإالصين .

وفي عام 2024، تمكن علماء بلادنا من الفوز بالمركز الأول في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، والمركز الرابع في أولمبياد الأحياء والفيزياء، والمركز الثامن في أولمبياد الكيمياء، والمركز التاسع في أولمبياد الكمبيوتر، والمركز الثامن عشر في أولمبياد الرياضيات.

/انتهى/