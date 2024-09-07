 الفريق الطلابي الإيراني يتألق في أولمبياد المعلوماتية الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه المسابقة التي أقيمت بمدينة الإسكندرية بمصر، حصل كل من الطلاب الايرانيين أمير علي عسكري على الميدالية الذهبية، أمير حسين فرخندة فر وأمير رضا درستي على الميدالية الفضية، وبارسا فرج بور على الميدالية البرونزية.

واحتلت فرق الصين وأمريكا وبولندا المراكز من الأول إالى الثالث على التوالي في هذه المسابقة.

ونظرا للتأخير في اصدار التأشيرات، شارك فريق الطلاب الايراني عبر الانترنت في اولمبياد المعلوماتية الدولي الـ36 والذي اقيم بمصر.

هذا وقد انطلقت فعاليات اولمبياد المعلوماتية الدولي الـ36 في الاول من ايلول /سبتمبر بمشاركة مئات الطلاب من 96 دولة في الإسكندرية بمصر ، وسيختتم فعالياته يوم غد الاحد 8 ايلول/سبتمبر.

يشار الى انه تم تنظيم هذا الحدث العلمي من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الرياضة والشباب ومكتبة الإسكندرية.

يعد اولمبياد المعلوماتية الدولي (International Olympiad in Informatics) من أعرق مسابقات البرمجة التنافسية السنوية لطلاب المدارس الثانوية ويركز أكثر من أي شيء آخر على تعزيز مهارات حل المشكلات لدى الطلاب ويهدف الى توسيع علوم المعلوماتية على مستوى طلاب المدارس الثانوية.

كما يعتبر ثاني أكبر أولمبياد بعد أولمبياد الرياضيات العالمي من حيث عدد الدول المشاركة، و عقد أول IOI في عام 1989 في برافيتس ،بلغاريا.

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