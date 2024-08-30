عقد اجتماع مجموعة بريكس بشأن تغير المناخ في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ترأس الاجتماع مكسيم راشتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي، وحضره وزراء وممثلون عن جمهورية إيران الإسلامية والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند.

وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة في قضية تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن تعاون دول بريكس في مجال تغير المناخ.

واشار كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الاتحاد الروسي، في كلمته في هذا الاجتماع إلى العقوبات غير القانونية والأحادية وآثارها السلبية على تدمير البيئة ونقص الموارد المالية ونقل التكنولوجيا، وذكر: على الرغم من التحديات والاختناقات الدولية، فقد تم اتخاذ تدابير فعالة للسيطرة على آثار ظاهرة التغير المناخي في إيران، ومن بينها يمكننا أن نذكر قوانين تعديل نمط الاستهلاك، وصياغة السياسة الوطنية والاستراتيجية والتدابير الرامية إلى الحد من ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة استخدام الطاقات المتجددة.

وأعلن ترحيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتعاون مع فرق العمل المعنية بالبيئة وتغير المناخ التابعة لدول بريكس، وشدد على تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيات الجديدة للتعامل مع تغير المناخ وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وفي نهاية الاجتماع، ناقش الأعضاء المشاركون أفضل الممارسات ودراسات الحالة فيما يتعلق بتدابير وسياسات التخفيف من أجل انخفاض الكربون، وزيادة القدرة على التكيف، وتعزيز المرونة وتقليل التعرض لتغير المناخ بهدف المساعدة في التنمية المستدامة أيضًا كتمويل المناخ كعامل حيوي في التدابير المناخية والاعتراف بالاحتياجات الخاصة والظروف الخاصة للبلدان النامية، مع التركيز على الحق في التنمية والبيئة السياسية للبلدان النامية.

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