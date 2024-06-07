نائب وزير الخارجية الايراني: سيكون لإيران في جميع الأحداث المستقبلية لدول البريكس حضور فعال وبناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق اليوم الجمعة اجتماع الممثلين الخاصين لدول مجموعة البريكس، اليوم (الجمعة)، 7 يونيو، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة بيان وزراء خارجية البريكس والوثيقة المتعلقة بالمعايير والمقاييس والنماذج المتعلقة بالدول الشريكة في البريكس.

وأوضح نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، مهدي صفري الذي يرأس الوفد الإيراني في هذا الاجتماع، موقف إيران من البريكس والبيان الوزاري ووثيقة توسيع البريكس في جلسة افتتاح هذا الاجتماع وقال: "الجمهورية الإسلامية الايرانية كعضو جديد في المجموعة وعلى الرغم من الظروف الحالية في إيران بسبب شهادة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وإجراء الانتخابات الرئاسية في المستقبل القريب، في جميع الأحداث المستقبلية لدول البريكس، بما في ذلك اجتماع وزراء النقل والعلوم والرياضة والزراعة والتنمية الحضرية واجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء خلال الشهر المقبل، سيكون لها حضور فعال وبناء".

وخلال هذا الإجتماع، أعرب ممثلو كافة الدول الأعضاء عن تعازيهم باستشهاد الرئيس الراحل آية الله رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية دول البريكس يوم الاثنين 10 يونيو، وكذلك الاجتماع المشترك لوزراء دول البريكس والدول الصديقة والمدعوة يوم الثلاثاء 11 يونيو، بمشاركة ما يقرب من 30 دولة في نيجني نوفغورود، وبحضور القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري.

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