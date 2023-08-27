أكثر من 400 ألف من زوار الأربعين غادروا عبر حدود خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريح أدلى به المسؤول الإيراني، للإعلام المحلي، قال "حياتي": إن عدد زوار الأربعين الحسيني الذين غادروا البلاد عبر حدود خوزستان تجاوز 400 ألف شخص، منهم 310 آلاف شخص من حدود شلمجة و90 ألف شخص من حدود جذابة.

وتابع المسؤول الإيراني : تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإقامة أربعينية مهيبة في المنافذ الحدودية لمحافظة خوزستان.

وأضاف نائب محافظ خوزستان لشؤون الأمن وإنفاذ القانون: من المتوقع أن يقوم الزوار بتنظيم حركتهم نحو الحدود وعدم تأجيل ذلك إلى الأيام الأخيرة.

وقال: إن الرعايا غير المقيمين سيعبرون من حدود جذابة فيما سيعبر الرعايا المقيمون من حدود شلمجة بتصاريح قانونية.

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