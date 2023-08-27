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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٧:٠٨ م

مسؤول:

أكثر من 400 ألف من زوار الأربعين غادروا عبر حدود خوزستان

أكثر من 400 ألف من زوار الأربعين غادروا عبر حدود خوزستان

صرح نائب محافظ خوزستان الإيرانية لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، ولي الله حياتي، أن عدد زوار الأربعين الذين غادروا إيران عبر حدود خوزستان تجاوز 400 ألف زائر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريح أدلى به المسؤول الإيراني، للإعلام المحلي، قال "حياتي": إن عدد زوار الأربعين الحسيني الذين غادروا البلاد عبر حدود خوزستان تجاوز 400 ألف شخص، منهم 310 آلاف شخص من حدود شلمجة و90 ألف شخص من حدود جذابة.

وتابع المسؤول الإيراني : تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإقامة أربعينية مهيبة في المنافذ الحدودية لمحافظة خوزستان.

وأضاف نائب محافظ خوزستان لشؤون الأمن وإنفاذ القانون: من المتوقع أن يقوم الزوار بتنظيم حركتهم نحو الحدود وعدم تأجيل ذلك إلى الأيام الأخيرة.

وقال: إن الرعايا غير المقيمين سيعبرون من حدود جذابة فيما سيعبر الرعايا المقيمون من حدود شلمجة بتصاريح قانونية.

/انتهى/

رمز الخبر 1936303

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