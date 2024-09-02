https://ar.mehrnews.com/news/1948117/ ٠٢/٠٩/٢٠٢٤، ٩:٢٥ ص رمز الخبر 1948117 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٢/٠٩/٢٠٢٤، ٩:٢٥ ص فیدیو ...إقامة مراسم عزاء وفاة النبي الاعظم (ص) في أستانة أشرفية أقيمت مراسم العزاء على وفاة النبي الاعظم (ص) والإمام الحسن (ع) في أستانة أشرفية. تحميل 19 MB رمز الخبر 1948117 کپی شد محتوى ذات صلة المظاهر الأخلاقية لحكومة النبي (ص) وضرورة الاقتداء به في جميع الأبعاد أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت (ع): وفاة الرسول الاعظم (ص) هي أعظم مصيبة للمسلمين اقامة مراسم عزاء وفاة النبي الاعظم (ص) في حسينية إسطنبول إيران ..اقامة مراسم عزاء وفاة النبي الاعظم (ص) واستشهاد الامام الحسن المجتبى(ع) في جميع انحاء البلاد إیران...حملة وطنية لتلاوة سورة "محمد" في ذكرى وفاة النبي (ص) فيديو...اقامة مراسم عزاء النبي المصطفي(ص) وسبطه الامام المجتبى(ع) في مشهد المقدسة تقرير مصور...مرقد الإمام الحسين (ع) يتشح بالسواد مع ذكرى وفاة النبي محمد (ص) صور...حضور القوات المسلحة لمحافظة قم في مرقد السيدة فاطمة المعصومة(س) لاقامة مراسم عزاء النبي(ص) سمات وفاة النبي استانة اشرفية شهادة الامام الحسن المجتبى
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