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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٢٥ ص

فیدیو ...إقامة مراسم عزاء وفاة النبي الاعظم (ص) في أستانة أشرفية

فیدیو ...إقامة مراسم عزاء وفاة النبي الاعظم (ص) في أستانة أشرفية

أقيمت مراسم العزاء على وفاة النبي الاعظم (ص) والإمام الحسن (ع) في أستانة أشرفية.

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رمز الخبر 1948117

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