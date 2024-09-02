إيران ..اقامة مراسم عزاء وفاة النبي الاعظم (ص) واستشهاد الامام الحسن المجتبى(ع) في جميع انحاء البلاد

وكالة مهر للأنباء، ان في الثامن والعشرين من شهر صفر، نلتقي بذكرى وفاة النبي محمّد (صلى الله عليه وآله)، الذي انقطع بموته وحي السماء، وفُقِدَ أحد الأمانين لأهل الأرض، ايضا يوافق هذا اليوم بمناسبة اليمة اخرى وهي استشهاد سبطه المجتبى عليه السلام .

وتقام مراسم خاصة بمناسلة ذكرى وفاة نبي الإسلام (ص) وسبطه المجتبى بالتزامن في جميع انحاء إيران الإسلامية والعالم الإسلامي منها:

قم – فقد تحرك منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين، اهالي مدينة قم الى مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) لاقامة مراسم عزاء وفاة الرسول الاكرم محمد (ص) وشهادة سبطه المجتبى عليه السلام.