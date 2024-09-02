إيران ..اقامة مراسم عزاء وفاة النبي الاعظم (ص) واستشهاد الامام الحسن المجتبى(ع) في جميع انحاء البلاد

وكالة مهر للأنباء، ان في الثامن والعشرين من شهر صفر، نلتقي بذكرى وفاة النبي محمّد (صلى الله عليه وآله)، الذي انقطع بموته وحي السماء، وفُقِدَ أحد الأمانين لأهل الأرض، ايضا يوافق هذا اليوم بمناسبة اليمة اخرى وهي استشهاد سبطه المجتبى عليه السلام .
وتقام مراسم خاصة بمناسلة ذكرى وفاة نبي الإسلام (ص) وسبطه المجتبى بالتزامن في جميع انحاء إيران الإسلامية والعالم الإسلامي منها:
قم – فقد تحرك منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين، اهالي مدينة قم الى مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) لاقامة مراسم عزاء وفاة الرسول الاكرم محمد (ص) وشهادة سبطه المجتبى عليه السلام.
حضور القوات المسلحة لمحافظة قم في مرقد السيدة فاطمة المعصومة(س) لاقامة مراسم عزاء النبي(ص)
حضرت القوات المسلحة لمحافظة قم في مرقد السيدة فاطمة المعصومة(س) لاقامة مراسم عزاء النبي(ص) وسبطه المجتبى عليه السلام.
مشهد المقدسة_ اقيمت ايضا صباح اليوم مراسم عزاء النبي المصطفي(ص) وسبطه الامام المجتبى(ع) في مدينة مشهد المقدسة.
بجنورد_ أقيمت اليوم مراسم العزاء للقوات المسلحة لمدينة بجنورد بمناسبة ذكرى وفاة نبي الإسلام(ص) واستشهاد الإمام الحسن المجتبي(ع) .
ايلام_ أقيمت ایضا مراسم العزاء على وفاة نبي الرحمة محمد مصطفى (ص) واستشهاد كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبي (ع) بحضور القوات العسكرية والقوات الأمنية واهالي ايلام.
أقيمت هذه المراسم عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين الموافق 28 صفر، بحماس لا يوصف يدل على محبة وإخلاص أهل البيت عليهم السلام في مدينة إيلام .
يتبع...
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