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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٣٥ م

خبير عسكري: لا يمكن لـ"الناتو" إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا

خبير عسكري: لا يمكن لـ"الناتو" إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا

أكد الخبير العسكري البولندي روبرت بجوزكا أن الدفاع الجوي لدول "الناتو" لا يمكنه إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا وإلا سيصبح الحلف طرفا في النزاع الأوكراني، بما سيترتب على ذلك.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال بجوزكا في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا يجب النسيان أن دول "الناتو" المجاورة لأوكرانيا وهي هنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وبولندا، ليست مستقلة في القيام بأي عمليات عسكرية، خاصة في الأراضي الأجنبية، وتلزمها قواعد "الناتو" بالتشاور داخل الحلف.

وأوضح أن الدولة التي تحاول إسقاط صاروخ فوق أراضي أوكرانيا ستصبح مشاركا في النزاع، معبرا عن ثقته بأن الحلف أو دوله المنفصلة لن يتخذ مثل هذه الإجراءات.

تابع: "لا يخطط "الناتو" للدخول في الحرب، وبدون ذلك لن يجرؤ أحد على التورط في الحرب على مسؤوليته الخاصة".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن الدول المجاورة لأوكرانيا، على الرغم من اعتراضات "الناتو"، "ملزمة" بإسقاط الصواريخ الروسية التي تقترب منها قبل دخول مجالها الجوي.

/انتهى/

رمز الخبر 1948133

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