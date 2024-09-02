خبير عسكري: لا يمكن لـ"الناتو" إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال بجوزكا في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا يجب النسيان أن دول "الناتو" المجاورة لأوكرانيا وهي هنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وبولندا، ليست مستقلة في القيام بأي عمليات عسكرية، خاصة في الأراضي الأجنبية، وتلزمها قواعد "الناتو" بالتشاور داخل الحلف.

وأوضح أن الدولة التي تحاول إسقاط صاروخ فوق أراضي أوكرانيا ستصبح مشاركا في النزاع، معبرا عن ثقته بأن الحلف أو دوله المنفصلة لن يتخذ مثل هذه الإجراءات.

تابع: "لا يخطط "الناتو" للدخول في الحرب، وبدون ذلك لن يجرؤ أحد على التورط في الحرب على مسؤوليته الخاصة".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن الدول المجاورة لأوكرانيا، على الرغم من اعتراضات "الناتو"، "ملزمة" بإسقاط الصواريخ الروسية التي تقترب منها قبل دخول مجالها الجوي.

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