فنزويلا تندد "بالقرصنة الأميركية" لطائرة مادورو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية الفنزويلية -في بيان لها أمس الاثنين- إن "الولايات المتحدة أقدمت مجددا على ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن وصفها إلا بأنها عمل قرصنة، وذلك عبر مصادرتها بشكل غير قانوني طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية".

وجاء البيان الفنزويلي بعد إعلان الولايات المتحدة أنها صادرت هذه الطائرة في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، مبررة المصادرة بأن "شراء الطائرة تم من خلال شركة وهمية وأنها هرّبت خارج الولايات المتحدة، في انتهاك لقوانين العقوبات الأميركية ومراقبة الصادرات".

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان له أمس "صادرت وزارة العدل طائرة اشتريت بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية، وهرّبت خارج الولايات المتحدة ليستخدمها نيكولاس مادورو وأعوانه".

وحسب البيان، فإن الطائرة من طراز "داسو فالكون 900 إي إكس" ضُبطت في جمهورية الدومينيكان ونقلت إلى حجز المسؤولين الفدراليين في فلوريدا. وقال المدعي العام ميريك جارلاند -في بيان- إن الطائرة هرّبت من الولايات المتحدة ليستخدمها "مادورو وأصدقاؤه".

واظهر موقع "فلايت ريدار 24" لتتبع الطائرات أن الطائرة أقلعت من سانتو دومنغو عاصمة جمهورية الدومينيكان متوجّهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا صباح أمس. وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن مصادرة الطائرة "خطوة مهمة لضمان استمرار شعور مادورو بتبعات سوء إدارته لفنزويلا".

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