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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٦ ص

ايران تندد بمصادرة طائرة الرئيس الفنزويلي من قبل الولایات المتحدة

ايران تندد بمصادرة طائرة الرئيس الفنزويلي من قبل الولایات المتحدة

اعتبرت الجمهورية الاسلامية الايرانية على لسان المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني اليوم الخميس الاجراء الامريكي الاخير في مصادرة طائرة الرئيس الفنزويلي بانه يتعارض والقانون الدولي ونددت به.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كنعاني اليوم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تشدد على ضرورة احترام القانون والمواثيق الدولية، تعتبر الاجراء الاخير للادارة الامريكية في مصادرة الطائرة التي يستخدمها الرئيس الفنزويلي بانه اجراء مغاير لقواعد القانون الدولي لا سيما حصانة الممتلكات المتعلقة بالحكومات وضوابط القانون الدولي للطيران المدني بما فيها معاهدة شيكاغو، واعتبرته عملا غير مقبول.

واضاف ان هذا الاجراء ياتي استمرارا للاجراءات الامريكية القسرية الاحادية وبما يتعارض والقانون الدولي ضد سائر الشعوب واذكاء للفوضى والترويج للقرصنة الجوية ويمثل تهديدا للسلام والامن الجويين.

واعلن المتحدث باسم الخارجية، تضامن ودعم ايران لاجراءات الحكومة الفنزويلية في حماية واستعادة الاموال العامة المتعلقة بالشعب الفنزويلي مشددا على ضرورة تعميق التعاون بين الدول لمواجهة العقوبات والممارسات القسرية الاحادية الامريكية.

/انتهی/

رمز الخبر 1948224

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