كنعاني: إيران ترفض المزاعم المتكررة والمتحيزة للمدعي العام الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على ادعاء المدعي العام الأمريكي بشأن الأعمال التدخلية لبعض الدول، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، للتأثير على عملية ونتائج الانتخابات الأمريكية. : مرة أخرى، نرفض هذه الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة ومتحيزة ومكلفة.

وأضاف ناصر كنعاني: لا يمكن لمسؤولي الحكومة الأميركية أن يبحثوا عن إصلاح الانقسامات والمشاكل الداخلية في هذا البلد، والتي لها جذور بنيوية وسياسية واجتماعية، من خلال اتهام الآخرين، خارج حدود هذا البلد.

وذكر المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: إن الحكومة الأمريكية، التي كانت رائدة في التدخلات غير القانونية في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأخرى ولديها قائمة طويلة من مثل هذه الأعمال التدميرية في سجلها، لا يمكنها إلقاء اللوم على الآخرين في مشاكلها وأزماتها الداخلية.

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