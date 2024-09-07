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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٥٨ م

كنعاني: "اسرائيل" تشعر بخيبة أمل من الانتصار وتتبع استراتيجية "الأرض المحروقة" في الضفة الغربية

كنعاني: "اسرائيل" تشعر بخيبة أمل من الانتصار وتتبع استراتيجية "الأرض المحروقة" في الضفة الغربية

أشار المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، جرائم الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، وأكد أن الدول والمؤسسات الدولية ملزمة أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا بمنع تكرار جرائم الحرب في هذه المنطقة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني في منشور له عبر حسابه على منصة "اكس": "انه وفقا للاخبار المتداولة فقد انسحب قوات الاحتلال الصهيوني من طولكرم وجنين بعد مرور 10 ايام من العدوان الهمجي على مدينة جنين ومخيمها و 4 ايام من العداون الهمجي على مدينة طولكرم في الضفة الغربية لنهر الاردن في فلسطين المحتلة".

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "ان صور الدمار الجنوني لكافة البنى التحتية العمرانية والخدماتية في قطاع غزة وايضا في بعض مناطق شمال الضفة الغربية خاصة في جنين وطولكرم، تُظهر بأن الكيان الصهيوني يشعر بخيبة أمل من الانتصار على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني ويتبع استراتيجية "الأرض المحروقة".

وختم كنعاني منشوره بقوله: "الدول والمؤسسات الدولية ملزمة أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا بمنع تكرار جرائم الحرب في الضفة الغربية المرتكبة على يد الكيان الاسرائيلي".

/انتهى/

رمز الخبر 1948290

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