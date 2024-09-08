حرس الثورة يعلن تطهير الحدود الايرانية العراقية من العناصر الارهابية ويكشف عمن يقف وراءهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد باكبور اليوم الاحد خلال كلمة له في حفل تعريف وتوديع، أن في حروب اليوم تختلف تكتيكات الإرهابيين والعناصر المعادية للثورة والأشخاص أو حتى المعدات والأدوات التي يستخدمونها مقارنة بالماضي، وأضاف: "في الأشهر القليلة الماضية، شهدنا هجمات إرهابية على مراكز الشرطة ونقاط التفتيش في جنوب البلاد، وتأكدنا أن هذه الهجمات لم تكن من مجموعة واحدة فقط، بل هناك جهاز استخباراتي قوي يقف وراء هذه العملية ويستخدم الجماعات المعادية في المنطقة لتحقيق أهدافه الخاصة".

وأضاف قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية: "تم تطهير العناصر المناهضة للثورة في الشرق والجنوب الشرقي من حدود إيران. كما تم طرد العناصر المعادية للثورة والإرهابيين من حدود إيران والعراق، وتم تطهير هذه الحدود من العناصر المعادية".

وأوضح: "التحركات على حدود البلاد تظهر تخطيط العدو وتعزيز المجموعات المعادية هناك، والتي، بحسب الأبحاث التى تم اجراءها، تبين ان الكيان الصهيوني، تدعم فرق التخريب على الحدود والعمليات الإرهابية التي تنفذها على مراكز الشرطة".

/انتهى/