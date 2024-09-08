حماس: عملية معبر الكرامة تأكيد على وقوف أمتنا مع شعبنا ومقاومته الباسلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الحركة، أن "العملية البطولية التي نفذها نشمي من نشامى الأردن، رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو الصهيوني النازي بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى".

وتابعت حماس في بيانها، أن "عملية معبر الكرامة هي تأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن".

وأردفت، "إننا إذ نزف الشهيد البطل منفذ العملية، لندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية على الانتفاض رفضا للعدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، والهجمة المسعورة ضد شعبنا في الضفة الأبية".

من جهتها، أشادت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بالعلمية؛ مؤكدة انها "تأتي كرد مشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وهذا الشاب الأردني المغوار يعبر عن ضمير كل شاب عربي، ويؤكد أن الإقدام على مثل هذه العمليات النوعية والشجاعة يأتي انتصارا لفلسطين ولشهدائها".

وأضافت الجبهة : تثبت هذه العملية فشل اتفاقات السلام المشؤومة في تطويع الشباب العربي.

وفي سياق متصل، اعلنت "لجان المقاومة في فلسطين" : نبارك عملية معبر الكرامة "اللنبي" النوعية ونعتبرها ردا واجبا على المجازر البشعة وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والجرائم الصهيونية النازية في الضفة والقدس المحتلة.

وأضافت اللجان، "العملية النوعية البطولية في معبر الكرامة تجسد الفشل الأمني والاستخباراتي والعسكري المركب لكل المنظومة الأمنية للعدو الصهيوني وداعميه".

وبدورها، علقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على "العملية البطولية التي نفذها عربي أردني على معبر الكرامة"؛ واعتبرت هذه العملية انها، "تحمل في طياتها معان كبرى على دولة الاحتلال الفاشي أن تقرأها جيدا وتتعظ بها، وما جرى يؤكد أن ما ترتكبه حكومة نتنياهو من جرائم ومجازر لابد أن تكون لها تداعياتها الكبرى، وما شهدناه في معبر الكرامة، ما هو إلا واحد من هذه الردود والتداعيات".

ومن جهتها، أشادت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين بالعملية؛ واكدت بان "هذا العمل البطولي هو أصدق تعبير عن نبض الشعب الأردني والشعوب العربية والمسلمة تجاه المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو".

وأضافت الجهاد الاسلامي في بيان لها، "إن هذه العملية البطولية ومثيلاتها هي الرد الوحيد الذي تفهمه الإدارة الأمريكية، شريك الكيان المجرم في حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة".

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