أسيرة صهيونية: إسرائيل لا تعلم شيئا عن انفاق حماس ونتنياهو يكذب!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأسيرة الإسرائيلية السابقة لدى حماس عدينا موشيه والتي تم تحريرها عبر تبادل الأسرى في نوفمبر الماضي هاجمت رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهمته بـ"الكذب".

وقالت عدينا: "نتنياهو لا يريد صفقة.. نتنياهو كاذب، من يعرف معنى الحزن لا يتحدث بهذه الطريقة"، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت: "نتنياهو والجيش لا يعرفون أي شيء عن أنفاق حماس في غزة"، مشيرة إلى أنها عندما أُطلِق سراحها تم استدعاؤها من قبل محققة في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وانها طلبت منها شرح تفاصيل الأنفاق ومواقعها".

أوضحت أن الأنفاق بقطاع غزة "متاهة ضخمة كبيرة وتمتد تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع، والضغط العسكري لن يساعد في إعادة الأسرى". أكدت أن عناصر الشاباك طلبوا منها رسم الأنفاق في غزة، فأخبرتهم موشيه أنها ليست رسامة، مما أعطاها انطباعا أنهم لا يعرفون شيئا عنها.

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