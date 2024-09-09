مسؤول برلماني: زيارة الرئيس بزشكيان إلى العراق ستكون لها منجزات اقتصادية عدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني حجة الاسلام والمسلمين وحيد احمدي في إشارة الى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق، قال: "نتوقع ان تكون لهذه الزيارة انجازات على الصعيد الاقتصادي للبلاد ويمكن لكلا البلدين الاستفادة من امكانية وقدرات بعضهما الاقتصادية".

وأضاف أن الاربعاء القادم سيتوجه الرئيس الايراني إلى العراق في اول زيارة خارجية له لان العراق احد الدول المهمة في المنطقة ودول الجوار وتجمعه وايران علاقات جيدة جدا.

ولفت إلى أن لإيران والعراق مكانة ممتازة يمكنها أن تكون نقطة تحول للبلدين، ومن هذه الفرص هي القضايا الاقتصادية والتي يمكن متابعتها بأفضل الاشكال والطرق الممكنة بالمقابل يمكن للعراق تأمين الكثير مما تحتاجه إيران.

وتابع قائلا أن ايران يمكنها أن توفر كل ما يحتاج له العراق على مختلف الصعد وبالطبع هذا الامر يعتمد على المنتجات والقدرات الإيرانية مضيفا نتوقع من هذه الزيارة متابعة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة بين البلدين وتنفيذها بشكل عملي في المجال الاقتصادي لتعود بالنفع على البلدين على حد سواء.

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