الرئيس الايراني يزور العراق يوم الأربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، سيغادر إلى العراق الأربعاء في أول رحلة خارجية له.

ومن بين خطط هذه الرحلة عقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين وتوقيع وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

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