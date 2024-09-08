  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٣ م

الرئيس الايراني يزور العراق يوم الأربعاء

الرئيس الايراني يزور العراق يوم الأربعاء

سيزور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان يوم الأربعاءالعراق في أول زيارة خارجية له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، سيغادر إلى العراق الأربعاء في أول رحلة خارجية له.

ومن بين خطط هذه الرحلة عقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين وتوقيع وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1948313

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات