ايران: محكمة العدل الدولية اعترفت بممارسة الكيان الصهيوني للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه القى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي كلمة اليوم الاثنين امام الدورة الـ 62 للمؤتمر السنوي للمنظمة القانونية الاستشارية لاسيا وافريقيا (الكو) والمنعقد في العاصمة التايلاندية باكو، شرح فيها رؤى ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه موضوعات القانون الدولي المختلفة.

واكد نجفي اهمية التعددية القطبية في العلاقات الدولة وشدد على اهمية الدور الذي تضطلع به الدول الاسيوية والافريقية في المضي قدما بالمبادرات والأنشطة القائمة على التعددية القطبية.

وقال ان نجاح المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الارهاب المقيتة يتوقف على سيادة القانون والتعاون الدولي وتعزيز التعددية القطبية.

واشار الى استضافة طهران للمؤتمر الاقليمي لـ ألكو للوقاية ومكافحة الارهاب في تموز/يوليو الماضي ليعرب عن اسفه لاننا شهدنا بعد اسابيع منه اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية في طهران على يد الكيان الصهيوني موضحا ان هذا العمل الشنيع، مؤشر اخر على الطبيعبة الارهابية للكيان الاسرائيلي.

وتطرق مساعد وزير الخارجية الى انتهاك القانون الدولي في غزة وقال انه على الرغم من صدور الاحكام المختلفة لدى محكمة العدل الدولية ومطلب قطاع مهم من الاسرة الدولية لوقف الابادة الجماعية وجرائم الاحتلال، فان الكيان الاسرائيلي يواصل بوقاحة وصلافة اعمال القتل والمجازر ضد الاطفال والمدنيين.

وكانت المنظمة القانونية الاستشارية لاسيا وافريقيا (الكو) قد تاسست عام 1956 على يد عدد من الدول الاسيوية والافريقية وتضم في الوقت الحاضر في عضويتها 48 بلدا.