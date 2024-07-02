طهران تستضيف المؤتمر الإقليمي لمنظمة آلكو لمنع ومكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيعقد المؤتمر الإقليمي للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية بشأن منع ومكافحة الإرهاب يومي الأربعاء والخميس 3و4 يوليو عام 2024، في مركز الدراسات السياسية والدولية لوزارة الخارجية في طهران.

وهذا الاجتماع سيبدأ صباح الأربعاء بحضور وكلمات ممثلين عن ALCO والأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأفريقي وخبراء من بعض الدول الأعضاء في ALCO، على شكل أربع حلقات بعنوان "منع و "مكافحة الإرهاب من النظرية إلى العمل"، "دور المنظمات الدولية والإقليمية في منع ومكافحة الإرهاب"، "مسؤولية الحكومات والأفراد فيما يتعلق بالإرهاب" و"التعاون الإقليمي في منع ومكافحة الإرهاب".

وسيتم مناقشة آراء ووجهات النظر القانونية للدول الأعضاء في منظمة ALCO، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، فيما يتعلق بمنع ومكافحة الإرهاب، وسيتم مناقشة الجوانب المختلفة لمسألة مكافحة ومنع الإرهاب من منظور الدول الآسيوية والأفريقية.

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