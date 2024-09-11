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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٤ م

اجتماع بريكس يٌعقد في روسيا بحضور إيران

اجتماع بريكس يٌعقد في روسيا بحضور إيران

سيعُقد اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين للدول الأعضاء في مجموعة البريكس في روسيا بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي أكبر أحمديان " ممثلا عن إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جتماع كبار المسؤولين الأمنيين للدول الأعضاء في مجموعة البريكس يعقد اليوم في روسيا بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي أكبر أحمديان ".

كما سيجري احمديان محاثات ثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى من اندونيسيا وتركيا وقازقستان وصربيا وتايلاند وبلاروسيا وفنزويلا وغيرهم من مسؤولي الدول المشاركة في الاجتماع.

بالإضافة إلى أن احمديان سيلتقي مع نظرائه من مختلف الدول على هامش اجتماع بريكس. فضلا عن مباحثات ستجمعه مع مسؤولين روس حول اخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية في المجال الأمني والاقتصادي و...

/انتهى/

رمز الخبر 1948400
شیرین سماره

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