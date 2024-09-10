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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥٢ م

روسيا تؤكد على التزامها بالتوافقات السابقة مع ايران فيما يخص ممر زنغزور

روسيا تؤكد على التزامها بالتوافقات السابقة مع ايران فيما يخص ممر زنغزور

اكد امين مجلس الامن القومي الروسي "سرغئي شايغو" على التزام بلاده بالتوافقات السابقة مع طهران حول منطقة زنغزور؛ مصرحا ان سياسة موسكو لم تتغير في هذا الخصوص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اكد امين مجلس الامن القومي الروسي "سرغئي شايغو" خلال لقائه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "على اكبر احمديان"، على هامش اجتماع بريكس الامني بمدينة سانت بطرسبيرغ اليوم، على التزام بلاده بالتوافقات السابقة مع طهران حول منطقة زنغزور؛ مصرحا ان سياسة موسكو لم تتغير في هذا الخصوص.

واضاف شايغو : فيما يخص الجزر الايرانية الثلاث، فإن موسكو تؤكد على دعمها لوحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، اكد احمديان استعداد ايران التام، لتوسيع التعاون في كافة المجالات ولاسيما الاقتصادية (مع روسيا).

رمز الخبر 1948388

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