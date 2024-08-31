قمة بريكس ستعقد في روسيا بحضور بزشكيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى داود ميرزاخاني القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كازان بروسيا، مع باكروف غازينور مساعد رئيس تتارستان، وبحثا العلاقات الثنائية وتنسيق قمة بريكس.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة الـ16 لدول بريكس ستعقد في مدينة كازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 اكتوبر لعام 2024 بحضور رئيس بلادنا والوفد المرافق له.

وفي وقت سابق، أعلن قصر الكرملين أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تلقى دعوة من روسيا للمشاركة في اجتماع قادة بريكس في كازان.

وأكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن مسعود بزشكيان تلقى دعوة من موسكو للمشاركة في قمة بريكس في كازان.

وقال: "لقد تم بالفعل إرسال دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني المنتخب، ونأمل أن يشارك السيد بزشكيان في هذا الاجتماع وسنكون سعداء برؤيته والرئيس فلاديمير بوتين يستعد أيضا لهذا الاجتماع».

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