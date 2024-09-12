  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٣١ ص

بزشکیان خلال مقابلة مع العراقية الإخبارية؛

لا بد من الوحدة والتكاتف أمنياً من أجل إزالة المعوقات

لا بد من الوحدة والتكاتف أمنياً من أجل إزالة المعوقات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية، كون لدى بلاده حدود مشتركة وعلاقات كبيرة، مؤكدا على تقوية الأواصر مع العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال بزشكيان في مقابلة خاصة مع العراقية الإخبارية ، أن "سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية، كون لدى بلاده حدود مشتركة وعلاقات كبيرة"، مؤكداً أنه "لا بد من الوحدة والتكاتف أمنياً من أجل إزالة المعوقات".

وبين الرئيس الإيراني، أن "أمن زائري الأربعينية مسؤولية مشتركة بين العراق وإيران".

وأضاف، أن "ما يجري في غزة كارثة إنسانية"، مشدداً على "ضرورة وضع حد للكيان الصهيوني ومنع استهداف الشعب الفلسطيني ".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "أهمية إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني".

/انتهی/

رمز الخبر 1948423

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات