رواية السقوط؛ لماذا غادر "بشار الأسد" كرسي السلطة؟

وكالة مهر للأنباء المجموعة الدولية: يوم الأحد 8 كانون الأول 2024 بقي في تاريخ سوريا المعاصر. بعد 54 عاماً من حكم حزب البعث وآل الأسد للشؤون السياسية لأرض "الشام" التاريخية، نجح الإرهابيون في 10 أيام فقط في احتلال حلب وحماة وحمص ودرعا وأخيراً دمشق، ختموا على الحياة السياسية لطبيب العيون. ومع سقوط دمشق، أصبحت كافة المراكز الحكومية والعسكرية تحت سيطرة الإرهابيين، ووعد رئيس الوزراء السوري بإجراء انتخابات حرة لتحديد الدستور والحاكم المستقبلي لسوريا بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وبحسب وكالة أنباء "تاس" الرسمية، فإن بشار الأسد وعائلته دخلوا أيضًا إلى موسكو وحصلوا على اللجوء السياسي من روسيا. أعلن هرتسي هلفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي وجد الظروف مناسبة لتوسيع ساحة المعركة إلى سوريا، رسميًا أن هجوم النظام الصهيوني على جنوب سوريا سيبدأ. في هذه الأثناء، السؤال الأساسي الذي يطرحه الكثير من الجمهور وحتى الخبراء هو كيف تمكن المعارضون المسلحون من التحرك نحو العاصمة دون أي مقاومة من الجيش أو الشعب السوري والسيطرة على شؤون دمشق؟ لماذا لم يعيد التاريخ نفسه ولم يتمكن الأسد هذه المرة من البقاء في السلطة؟

لماذا لم يطلب الأسد المساعدة من المقاومة؟

وكان رصد تحركات المعارضة السورية في محافظة إدلب من جهة والوضع الفوضوي الذي يعيشه الجيش السوري على مختلف الجبهات، دفع مجموعة من القادة العسكريين الإيرانيين إلى السفر إلى دمشق الشهر الماضي للتحذير من التطورات الجارية في هذا البلد العربي. وتشير المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية إلى أن الإرهابيين المتواجدين في إدلب بدأوا بتحركات واسعة لتدريب القوات وتجهيزها بكافة أنواع الأسلحة الهجومية والدفاعية. ودفعت هذه القضية الوحدات الاستشارية الإيرانية إلى أن تصبح حساسة للأحداث الجارية في شمال غرب سوريا وتسعى إلى إحياء وتحسين صمود وحدات المقاومة العسكرية في المنطقة المحيطة بمحافظة إدلب. وتحقيق ذلك يتطلب الضوء الأخضر من بشار الأسد.

خلال هذه الرحلة، ما أصبح واضحاً أكثر فأكثر للسلطات الإيرانية هو استياء الشعب المتزايد من الحكومة السورية بسبب عدم إعادة إعمار البنية التحتية وتراكم المشاكل الاقتصادية. وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأ أهالي محافظة السويداء، المعروفة بالقواعد القديمة والمؤيدين لحكومة الأسد، احتجاجات حاشدة بسبب انتشار المجاعة ونقص الخدمات العامة المناسبة وانخفاض قيمة العملة الوطنية. وهذا الوضع واضح إلى حد ما في أجزاء أخرى من سوريا. مجموعة العوامل المذكورة أعلاه دفعت السلطات الإيرانية إلى شرح التحديات التي تواجه الحكومة السورية على الصعيد العسكري والاقتصادي والرأي العام، والتحذير من ضرورة التعامل مع كل منها.

الاسد ابتعد من المقاومة ومال الى الأصدقاء الجد فخدعوه!

وللأسف، واستجابة لكرم الأصدقاء الإيرانيين، أعلن بشار الأسد رسمياً أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء لحل المشاكل المذكورة. كما زعم أن الإرهابيين ليس لديهم القدرة على شن حرب واسعة النطاق وسيقاتلون فيما بينهم إذا بدأت الحركة العسكرية. وهذا التحليل غير الصحيح كان ذريعة لتقليص الدور الإيراني في تطورات بلاد الشام، أكثر من أن يكون ناتجا عن السيطرة الاستخباراتية أو ضمانات الجبهة الداخلية. وقبل ذلك، وبناء على طلب الدول العربية، طلب الأسد من العديد من قادة إيران القدامى إنهاء مهمتهم في هذا البلد.

وكان تغيير الأسد للغة وتجاهله لتحذيرات إيران مؤشراً على الوعود الخادعة التي أطلقتها جهات فاعلة أخرى في سوريا. ومن أجل حل المشاكل الاقتصادية الحادة وإعادة بناء الأضرار التي سببتها الحرب الأهلية، قرر النظام السوري أن ينأى بنفسه تدريجياً عن إيران ويتجه نحو الولايات المتحدة والدول السنية المحافظة. ويبدو أنه في الأيام الأولى للحركة الإرهابية نحو محافظة حلب، وعدت بعض الدول بمساعدة نظام الأسد، لكن لم يتحقق أي منها حتى 8 كانون الأول (ديسمبر).

وبحسب وكالة رويترز، فإن الإماراتيين، الذين يتوسطون بين دمشق وواشنطن، كانوا قد وعدوا بشار الأسد بأنه إذا نأى بنفسه عن إيران ومحور المقاومة، فلن يتم تمديد عقوبات قيصر في 20 كانون الأول/ديسمبر، ويمكن لدمشق أن تتمتع بـ "دولارات النفط". "و انجاز المشاريع الاقتصادية بكامل الحرية.

ولم يقتصر الأمر على أن هذا الوعد الفارغ لم يتحقق، بل كان سرابًا أدى في النهاية إلى سقوط "السيد دكتور"!

الستار الأخير؛ ليس لديك الحق في أن تكون مخطئا في الشرق الأوسط

ومع بدء تحرك آلة الحرب الإرهابية من منطقة خفض التصعيد الرابعة، أي إدلب، أجرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصالات مع بشار الأسد على أعلى المستويات هذه المرة، وقالت إن طهران مستعدة لتقديم الدعم الكامل لدمشق. ورداً على العرض الإيراني السخي يقول الأسد صراحة إنه لا يملك السيطرة على جبهة المعركة مع المعارضة المسلحة ويترك لطهران أن تقرر دخول القوات المسلحة الإيرانية في الحرب السورية! بمعنى آخر، بدلاً من إرسال طلب رسمي للمساعدة من السلطات الإيرانية، يقرر الرئيس الشرعي لسوريا النظر في المقترحات المهمة المقدمة من أصدقاء جدد. لقد أظهر مرور الزمن أن هذا القرار خاطئ، ولا يحق للسياسيين في الشرق الأوسط أن يخطئوا!

ورغم "الرد اليائس" للرئيس السوري، فإن القوات المسلحة الإيرانية كانت في حالة "جاهزية" وكان من المفترض أن تنتقل إلى جبهات القتال من دمشق بعد حصولها على "الضوء الأخضر". وفي الساعات الماضية تم الاتصال بالأسد، وجرى (ربما) للمرة الأخيرة مناقشة استعداد إيران الكامل للدخول إلى بلاد الشام وتغيير المعادلة لصالح دمشق. وفي النهاية، أدى عدم استعداد بشار الأسد، وضعف أداء الجيش، والاستياء الشعبي الواسع النطاق، إلى حقيقة أنه على الرغم من "فرصة النجاح"، فإن السلطات الإيرانية، وبعد ساعات من التشاور والتفكير في التطورات في سوريا، سوريا توصلت إلى نتيجة مفادها أن ظروف المساعدة العسكرية الإيرانية لبشار الأسد هذه المرة غير متوفرة!

النتيجة

ومع انسحاب سوريا (المؤقت) من دائرة محور المقاومة، واجه الارتباط بين مختلف أطراف هذه الجبهة بعض الشكوك. ويطرح هذا الموضوع أكثر فأكثر، خاصة فيما يتعلق بقناة نقل الأسلحة إلى مجاهدي حزب الله. سرعة التطورات الراهنة في المنطقة والتنسيق بين أمريكا وإسرائيل والدول السنية المحافظة تظهر سنوات من التخطيط لتغيير جيوسياسية شمال غزة وتغيير "ميزان القوى" لصالح المحور العبري العربي الغربي . ومع ذلك، فإن "اللعبة" لم تنته بعد! إن تاريخ الإسلام صعودًا وهبوطًا يحمل هذه الرسالة لمجاهدي محور المقاومة، وهي أنه إذا تعلم المؤمنون من أحداث "أحد"، فإن أمامهم فتح "خيبر".