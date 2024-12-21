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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٣٨ م

تفكيك زمرة تكفيرية متطرفة غرب ايران

تفكيك زمرة تكفيرية متطرفة غرب ايران

اعلن رئيس النيابة العامة ومحاكم الثورة الاسلامية "امير فيضي" في مدينة "سربل ذهاب" بمحافظة كرمانشاه (غربي البلاد)، الكشف عن هوية عناصر تابعة لاحدى الزمر المتطرفة والتكفيرية في تلك المنطقة، والقبض عليهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح فيضي في تصريح له اليوم السبت، ان هذا الانجاز تم بعد عملية رصد متواصلة على مدار الساعة من قبل القوات الاستخباراتية في وزارة الامن والقوات الاستخباراتية لدى مقر النبي الاكرم (ص) التابع للحرس الثوري في تلك سربل ذهاب.

واوضح هذا المسؤول القضائي، بانه تم في هذه العملية التركيز على تحركات عناصر هذه الشبكة المتطرفة التكفيرية، وبالتالي القبض عليهم بعد التنسيق مع الجهات القضائية.

وشدد النائب العام في مدينة سربل ذهاب، على مواصلة العمليات الامنية لرصد تحركات جميع المناوئين والزمر المتطرفة التكفيرية، من قبل القوات الاستخباراتية المنتسبة الى حرس الثورة الاسلامية، وانه لو اقتضت الضرورة سيتم بدعم الجهات القضائية، التصدي لهم بكل حزم واقتدار.

رمز الخبر 1952079

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