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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٢٧ م

قائد الثورة يستقبل جمعا من مقرئي المدائح والمراثي لاهل البيت (ع) غدا الاحد

قائد الثورة يستقبل جمعا من مقرئي المدائح والمراثي لاهل البيت (ع) غدا الاحد

يستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، يوم غد الاحد، جمعا غفيرا من مقرئي المدائح والمراثي لأهل بيت النبوة (عليهم السلام).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، يوم غد الاحد، جمعا غفيرا من مقرئي المدائح والمراثي لأهل بيت النبوة (عليهم السلام)، حيث يعقد هذا اللقاء، على غرار الاعوام الماضية، ابتهاجا بحلول ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين (سلام الله عليها) فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، والذي يتزامن ايضا مع ذكرى ولادة مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام السيد روح الله الخميني (رضوان الله عليه).

علما، بأن الشعب الايراني يحتفل سنويا بذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، والذي يطلق عليه في البلاد "عيد الأم"، و"يوم المرأة"؛ وذلك تكريماً وتقديراً للمرأة ودورها البناء في المجتمع.

رمز الخبر 1952084

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