4 نساء إيرانيات اختیرن في مسابقة قمة بريكس لریادة الاعمال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية حسين افشين، قال خلال فعالية تحت اسم "المرأة محور الابتكار والتكنولوجيا والتي أقيمت بالمعرض الدولي،أن قمة بريكس كانت بمثابة منصة تمكنت النساء الإيرانيات اللواتي اختيرنّ في مسابقة ريادة الاعمال من إظهار قدرة المرأة الايرانية. كما انهن اثبتن أن المعرفة والإبداع والشجاعة تتغلب على حدود الجغرافي مخاطبهن قائلا "أنتن رسالة الأمل التي ترسلها إيران إلى العالم".

وأضاف أن المرأة ليست مجرد دور وحسب بل الامرأة تعني القوة والقدرة على الإبداع والوقوف وإضاءة العالم متابعا انتن يا من اخترنّ في قمة بريكس، ويا من تكملن طريق السيدة فاطمة الزهرا ء عليها السلام الشعلة بأيديكنّ انتن لتكملنّ . شكرا لكنّ على إظهار أن إيران هي الأرض التي لا تقوم فيها المرأة ببناء المستقبل فحسب، بل وتنيره أيضا.

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