بالفيديو....الرئيس الإيراني يزور ضريح الامام الحسين(ع) في كربلاء المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في إطار خططه لزيارة العراق، وصل الرئيس بزشكيان إلى كربلاء مساء الخميس لزيارة مرقد الإمام الحسين (ع) واخيه أبى الفضل العباس (ع)، وكان في استقباله محافظ كربلاء.



وبعد مراسم الاستقبال الرسمي من قبل محافظ كربلا واللقاء بينهما، قام بزشكيان بزيارة ضريح الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام.

کما زار رئيس الجمهورية امس الخميس ضريح اميرالمؤمنين الامام علي عليه السلام في نجف الاشرف.

وصل بزشكيان على رأس وفد رفيع المستوى إلى بغداد في وقت سابق من يوم الاربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام شملت مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، بالإضافة إلى مدينة البصرة الجنوبية، العاصمة الاقتصادية للعراق.



وعند وصوله إلى مطار بغداد الدولي، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسميًا بزشكيان.



وفي طريقه من المطار إلى القصر الرئاسي، زار بزشكيان موقعًا تذكاريًا مخصصًا لشهداء المقاومة الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد أوائل عام 2020.



وفي أول لقاء رسمي له، التقى بزشكيان بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.



ثم جلس مع السوداني لمناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، فضلاً عن التعاون المتبادل في مختلف القطاعات، وخاصة الأمن والتجارة. وعقد الاثنان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد لقائهما.



/انتهى/