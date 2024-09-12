بزشكيان يتلقى هدية من مسعود بارزاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى بزشكيان خلال زيارته إلى أربيل، بارزاني وبحث الجانبان قضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش هذا اللقاء أهدى بارزاني نسخة من الرواية التاريخية الكردية'ممو زين' للرئيس الايراني.

يذكر ان "مَم وزين" أو "مَمُو زينْ" هي ملحمة شعرية من الأدب الكردي، كتبها أحمد خاني في 2661 بيتاً شعرياً عام 1692م، وترجمها إلى العربية الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي.

وهي تحكي قصة حب كلاسيكية في مرحلة تاريخية ممزوجة بقصة عشق بين الأميرة زين شقيقة حاكم بوطان وشاب يدعى مم، وهو ابن أحد عُمّال الأمير. حيث يموت العاشقان في نهاية القصة.