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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ م

خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني...لوكاشنكو يدعو بزشكيان لزيارة بيلاروسيا

خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني...لوكاشنكو يدعو بزشكيان لزيارة بيلاروسيا

التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان مع رئيس جمهورية بيلاروسيا، الكساندر لوكاشنكو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان التقى اليوم الجمعة رئيس جمهورية بيلاروسيا.

وفي هذا اللقاء، وجه الكساندر لوكاشينكو دعوة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة بيلاروسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1948456

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