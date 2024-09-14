https://ar.mehrnews.com/news/1948493/ ١٤/٠٩/٢٠٢٤، ٤:٢١ م رمز الخبر 1948493 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٤/٠٩/٢٠٢٤، ٤:٢١ م بالفيديو...لحظة إطلاق قمر "جمران-1" الصناعي مع صاروخ قائم 100 شاهد في هذا الفيديو لحظة إطلاق قمر "جمران-1" الصناعي مع صاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية. تحميل 10 MB رمز الخبر 1948493 کپی شد محتوى ذات صلة قمر "جمران 1" الصناعي البحثي يرسل اولى إشاراته إلى الأرض اللواء سلامي: إطلاق قمر "جمران 1" الصناعي بنجاح يعبر عن ارادة إيران لمواجهة العقوبات الدولية العميد حاجي زاده يكشف تفاصيلا عن مواصفات القمر الصناعي البحثي"جمران1" سمات صاروخ قائم 100 حامل الاقمار الصناعية قائم 100 قمر جمران الصناعي القمر النصاعي جمران1
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