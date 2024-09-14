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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٢١ م

بالفيديو...لحظة إطلاق قمر "جمران-1" الصناعي مع صاروخ قائم 100

بالفيديو...لحظة إطلاق قمر "جمران-1" الصناعي مع صاروخ قائم 100

شاهد في هذا الفيديو لحظة إطلاق قمر "جمران-1" الصناعي مع صاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية.

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رمز الخبر 1948493

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