بالفيديو...لحظة إطلاق قمر "جمران-1" الصناعي مع صاروخ قائم 100

شاهد في هذا الفيديو لحظة إطلاق قمر "جمران-1" الصناعي مع صاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية.