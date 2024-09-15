السفارة الإيرانية في لندن: تحدثوا معنا بلغة الاحترام وليس بلغة العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت السفارة الإيرانية في لندن منشورا على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا): نجحت إيران في إرسال قمرها الصناعي البحثي "جمران 1" إلى الفضاء. لقد مضى الوقت الذي كانت فيه إيران تبحث عن صاروخ واحد من دولة إلى أخرى للدفاع عن نفسها، واليوم، على الرغم من العقوبات، ترسل قمرها الصناعي المتطور إلى الفضاء.

وتضيف هذه الرسالة: إذن تحدثوا مع إيران بلغة الاحترام وليس بلغة العقوبات.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني منشورا على موقع التواصل الاجتماعي إكس جاء فيه: إن فارضي العقوبات غير المنطقيين قد تلقوا مرة اخرى بوضوح الرد على أفعالهم غير المنطقية.

وتابع كنعاني مخاطبا الغرب: إيران لاعب منطقي وقوي وصاحب تفاعل بناء. من الأفضل لكم ان تجعلوا سلوككم وكلامكم منطقيا.

وأطلقت ايران صباح السبت بنجاح، قمر "جمران 1" الصناعي بواسطة صاروخ الفضاء الحامل للاقمار الصناعية "قائم-100" وقد وضع هذا القمر المخصص للابحاث في المدار الذي يبعد 550 كيلومترا عن الارض بنجاح.

وقد تم تصميم وصنع القمر الصناعي المخصص للابحاث "جمران 1" على يد قسم الصناعات الفضائية في شركة الصناعات الالكترونية الايرانية "صاايران" بمشاركة وتعاون معهد الابحاث الجوفضائية وشركات معرفية تابعة للقطاع الخاص الايراني.

ويزن هذا القمر الصناعي حوالي 60 كيلوغراما ومهامه الرئيسية تتلخص في اختبار منظومات الكترونية وبرمجية واختبار تكنولوجيا المناورة في المدارات في مختلف الارتفاعات والمراحل.

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