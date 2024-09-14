العميد حاجي زاده يكشف تفاصيلا عن مواصفات القمر الصناعي البحثي"جمران1"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوة الجو -فضائية بحرس الثورة الاسلامية اعلن عن تفاصيل للقمر الصناعي البحثي"جمران1" امام جمع من عوائل الشهداء والطلبة والاساتذة، وقال: "إنه تم إطلاق القمر الصناعي البحثي "جمران 1" إلى الفضاء بواسطة حاملة الأقمار الصناعية قائم 100وتم وضعه بنجاح في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا".

وأضاف تم تصميمه وبناؤه من قبل المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "صاايران" بالتعاون ومشاركة معهد أبحاث الفضاء الجوي وعدد من الشركات القائمة على المعرفة .

وتابع يزن هذا القمر الاصطناعي حوالي 60 كم ومهمته الرئيسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تكنولوجيا المناورة المدارية من حيث الارتفاع والطور.

ويعتبر تقييم النظام الفرعي للدفع بالغاز البارد في الأنظمة الفضائية وأداء الأنظمة الفرعية للملاحة والتحكم في الوضع بمثابة مهمة فرعية للقمر الاصطناعي جمران 1.

وتمكن حامل الاقمار "قائم 100" الذي يعمل بالوقود الصلب والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل خبراء القوة الجوفضائية التايعة لحرس الثورة وفي مهمته المدارية الثانية من وضع القمر الاصطناعي "جمران 1" في مداره بنجاح.

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