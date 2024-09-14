اللواء سلامي: إطلاق قمر "جمران 1" الصناعي بنجاح يعبر عن ارادة إيران لمواجهة العقوبات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء سلامي أعرب في رسالة له عن فخره واعتزازه بالنجاح البارز والمشرف في إطلاق القمر الصناعي البحثي "جمران 1" ووضعه في مدار 550 كم، وذلك بفضل جهود مشتركة لمجموعة الصناعات الإلكترونية الإيرانية الفضائية بالتعاون مع معهد أبحاث الجو والفضاء والشركات القائمة على المعرفة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس ارادة إيران والإيرانيين على تحقيق التقدم في مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتفوقة، في ظل التحديات التي تفرضها القوى العالمية. كما أشار إلى أن هذا النجاح قد جلب الفرح والسعادة للرفاق والزملاء في حرس الثورة.

ووصف اللواء سلامي هذا الإنجاز كأحد تجليات التعاون بين الحكومة وحرس الثورة، الذي ساهم في خلق حدث وطني مشرف. وأكد أن أبناء وعلماء إيران لم يغفلوا عن مواجهة العقوبات الدولية الظالمة، بل ظلوا عازمين وصامدين في ميدان الجهاد، ساعين لتحقيق شموخ الشعب والوطن الإسلامي وخلق مشاهد عظيمة لتقدم البلاد تحت التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية.

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