إيران وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات الثقافية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم حدث تحت عنوان "ثقافة وفن وحضارة إيران" في كلية الفنون الجميلة في طهران يوم الأحد وحضره رئيس الجامعة الوطنية للفنون في كازاخستان، روشان نورتازا، والملحق الثقافي الإيراني في كازاخستان علي أكبر طالبي متين.

وكانت المبادرة تعتبر خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين طهران وأستانا.

بعد توقيع مذكرة التفاهم، أشاد نورتازا بالحضارة والثقافة والأدب واللغة الغنية في إيران خلال كلمته.

وأعرب عن تفاؤله بأن تؤدي المذكرة إلى علاقات ثقافية وفنية أعمق مع إيران.

وفي الوقت نفسه، أكد طالبي متين على التعاون الثقافي القوي بين المكتب الثقافي الإيراني والجامعة الوطنية للفنون في كازاخستان.

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