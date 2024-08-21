عقد الجلسة التاسعة لدراسة أهلية الوزراء المقترحين للحكومة الـ14

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت صباح اليوم الأربعاء، في مجلس الشورى الإسلامي، الاجتماع التاسع لدراسى اهلية الوزراء المقترحين من الحكومة الرابعة عشرة.

وفي الاجتماعات الثمانية السابقة لممثلي الشعب الايراني، تم دراسة اهلية الوزراء المقترحين منهم علي رضا كاظمي وزيرا للتربية، وستار هاشمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحجة الإسلام خطيب وزيرا للأمن، وعبد الناصر همتي وزيرا للشؤون الاقتصادية والمالية، السيد عباس عراقجي وزيراً للخارجية، محمد رضا ظفرقندي وزيراً مقترحاً للصحة والعلاج والتعليم الطبي وأحمد ميداري وزيراً مقترحاً للتعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، محمد رضا نوري قزلجه وزيراً مقترحاً للزراعة وأمير حسين رحيمي وزير العدل المقترح، عزيز نصير زاده وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة المقترح، فرزانه صادق مالواجرد وزيراً مقترحاً للطرق والتنمية الحضرية، السيد محمد أتابك، وزيراً مقترحاً للصناعة والتعدين والتجارة، حسين سيمائي صراف، وزيراً مقترحاً العلوم والبحوث والتكنولوجيا، السيد عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي المقترح، اسكندر مؤمني، وزير الداخلية المقترح، السيد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة المقترح، ومحسن باك نجاد وزير النفط المقترح.

وقرأ أحمد راستينه تقرير اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي حول خطط ومؤهلات أحمد دنيامالي، وزير الرياضة والشباب المقترح، في الاجتماع العام لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم (الأربعاء ).

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي: أن أعضاء اللجنة الثقافية بالبرلمان ايدوا دنيامالي لتولي منصب وزارة الرياضة والشباب.

يتبع...