قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة وتستهدف مركبات الفلسطينيين بالقنابل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في شمالي الضفة، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك، وبلدة برقة شماليها، بينما دهمت بنايةً سكنيةً خلال اقتحامها حي "عراق التايه" في المدينة.

وبدورها، خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية ضدّ قوات الاحتلال المقتحمة محيط كلية الروضة في مدينة نابلس، مستهدفةً إياها بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية أيضاً بلدتي أماتين وكفر لاقف، شرقي قلقيلية، شمالي غربي الضفة الغربية. وفي كفر لاقف، شنّت حملة اعتقالات واسعة، شملت نحو 50 فلسطينياً، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وبعد اقتحام استمر عدة ساعات، انسحبت قوات الاحتلال من كفر لاقف، مطلقةً سراح كل المعتقلين.

وجنوبي الضفة شهد اقتحامات إسرائيلية أيضاً، وتحديداً في الخليل، شملت بلدة إذنا، شمالي غربي المدينة، بلدة خاراس، شمالي المدينة، ومنطقة "بئر حرم الرام".

واعتقلت قوات الاحتلال محمد عدنان الجاعوني بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته في إذنا.

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