بعد صواريخ حزب الله.. مستوطنة المطلة بلا كهرباء ولا اتصالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في السياق نفسه، أفاد الصحافي في القناة الـ"14" العبرية، بوعاز جولان، بإطلاق ما يتراوح بين 6 و8 صواريخ بركان على "المطلة"، أحدثت أضراراً جسيمة وكبيرة وعتمة في المستوطنة بأكملها، بحيث تضررت الكابلات الكهربائية والاتصالات.

ومن جهته، قال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الشمال إنّ مستوطنة "المطلة" تدخل في سيناريو " ألتا"، بحيث لا كهرباء ولا اتصالات، من جراء سقوط صواريخ ثقيلة في المستوطنة.

و"سيناريو ألتا"، هو سيناريو انقطاع التيار الكهربائي في كيان الاحتلال لأكثر من 72 ساعة، والذي من شأنه أن يتسبب بانهيار جميع الأنظمة.

أمّا القناة الـ"12" فأقرّت بإلحاق 7 صواريخ، سقطت في المستوطنة، أضراراً في المباني واندلاع حريق في المنطقة، وتحدثت عن إصابة أحد الجنود هناك.

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