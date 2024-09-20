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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:١٤ ص

بعد صواريخ حزب الله.. مستوطنة المطلة بلا كهرباء ولا اتصالات

بعد صواريخ حزب الله.. مستوطنة المطلة بلا كهرباء ولا اتصالات

تحدث رئيس بلدية مستوطنة "المطلة"، شمالي فلسطين المحتلة، دافيد أزولاي، عن الرشقة الأخيرة من لبنان يوم الخميس، مؤكّداً أنها "أحدثت دماراً هائلاً وحرائق وأضراراً مباشرة في المباني"، قائلاً: "لم أرَ شيئاً كهذا منذ بداية الحرب".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في السياق نفسه، أفاد الصحافي في القناة الـ"14" العبرية، بوعاز جولان، بإطلاق ما يتراوح بين 6 و8 صواريخ بركان على "المطلة"، أحدثت أضراراً جسيمة وكبيرة وعتمة في المستوطنة بأكملها، بحيث تضررت الكابلات الكهربائية والاتصالات.

ومن جهته، قال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الشمال إنّ مستوطنة "المطلة" تدخل في سيناريو " ألتا"، بحيث لا كهرباء ولا اتصالات، من جراء سقوط صواريخ ثقيلة في المستوطنة.

و"سيناريو ألتا"، هو سيناريو انقطاع التيار الكهربائي في كيان الاحتلال لأكثر من 72 ساعة، والذي من شأنه أن يتسبب بانهيار جميع الأنظمة.

أمّا القناة الـ"12" فأقرّت بإلحاق 7 صواريخ، سقطت في المستوطنة، أضراراً في المباني واندلاع حريق في المنطقة، وتحدثت عن إصابة أحد الجنود هناك.

/انتهى/

رمز الخبر 1948683

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