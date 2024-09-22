 عراقجي يلتقي وزير خارجية البحرين

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني.

هذا وقد التقى عراقجي منذ وصوله الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من نظرائه والمسؤولين دوليين والاقليمين بمن فيهم وزيرا خارجية الكويت وكوبا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا والأمين العام لمجلس التعاون الخليج الفارسي.

دراسة الاوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الثنائية وسبل حل الازمات بما فيها الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد غزة ومحاولته لزيادة التوتر وجر الحرب الى البلدان الاخرى مثل لبنان كانت من اهم المواضيع المطروحة في هذه اللقاءات.

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