عراقجي يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليج الفارسي في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الإيراني والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي القضايا الإقليمية خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة عراقجي.

والتقى السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحدث مع السيدة سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة والقضايا الإنسانية، على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، ووزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا، محادثة على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأيضا على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا، وتم تبادل وجهات النظر خلال هذا اللقاء.

كما التقى "غير بيدرسون" الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السورية، وتحدث مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

/انتهى/