وزيرا خارجية إيران والبحرين يؤكدان على استمرار المحادثات حتى التوصل إلى نتائج ملموسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أجريا "عراقجي" و"الزياني" ، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بحثا خلاله عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، في هذا الاتصال، عن شكره لرسالة التهنئة التي بعث بها ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية، كما اطلع نظيره البحريني على المستجدات المرتبطة بالمفاوضات النووية بين إيران وأمريكا.

من جانبه، اثنى الزياني على الإيضاحات التي تلقاها من عراقجي؛ متطلعا الى استمرار المحادثات الجارية حتى التوصل إلى نتائج ملموسة.

وشدد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبحرين، في هذه المحادثة الهاتفية، على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين طهران والمنامة.

/انتهى/