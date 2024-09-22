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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٣٧ م

باكستان تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب إيران في حادث منجم طبس

باكستان تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب إيران في حادث منجم طبس

اعرب رئيس وزراء باكستان، عن تعزيه، للرئيس والشعب الإيراني، بوفاة مجموعة من عمال منجم طبس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن العلاقات العامة بمكتب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الذي توجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعث برسالة أعرب فيها عن تعازيه في وفاة عدد كبير من عمال منجم طبس.

وأضاف: نعرب عن تعازينا للرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، ونعرب عن تضامننا مع أسر الضحايا والمصابين.

وقال شهباز شريف: إن حكومة وشعب باكستان يقفون مع شعب وحكومة إيران في هذا الوقت العصيب.

ووقع انفجار منجم طبس ليلة امس في الساعة 21:00 بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق منجم الفحم التابع لشركة التعدين، وكان 69 عاملا يعملون في البلوك C وB من هذا المنجم وقت وقوع الحادث .

وبحسب تقرير رئيس الهلال الأحمر فإن عدد القتلى في هذا الحادث وصل إلى 52 شخصا.

/انتهى/

رمز الخبر 1948771

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